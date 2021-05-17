Облегчается процесс открытия иностранцами бизнеса в Армении

16:09, 17 Մայիս, 2021

Заявки на открытие бизнеса в Армении или на покупку доли в армянской компании как от граждан Армении, так и от иностранных граждансмогут принимать консульские отделы за пределами Армении. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сообщил заместитель министра юстиции Армении Ваге Даниелян, представляя изменения, вносимые в систему услуг.

“Такой спрос есть во всем мире. Когда человек из другой страны хочет зарегистрировать бизнес в другой стране, возникают серьезные проблемы с идентификацией. Мы привлекли консульства, которые будут решать вопросы об определении личности”, - сказал Ваге Даниелян.

По его словам, этот инструментарий может положительно повлиять на инвестиционный процесс в Армении, человек может зарегистрировать бизнес или купить долю, не посещая Армению.

Ваге Даниелян отметил, что помимо запуска этого инструментария они займутся и информированием. Министерство иностранных дел в конкретных странах будет проводить соответствующую работу.

Указанное изменение вступит в силу после принятия подзаконного акта.