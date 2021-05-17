Samsung выпустит бюджетный смартфон Galaxy A22 с поддержкой 5G

Компания Samsung готовится выпустить недорогой смартфон с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. О сертификации Galaxy A22 новинки сообщает Gizmochina.

Смартфону приписывают 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+. Ожидается, что Samsung A22 будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 700. Сообщается и о варианте с 4G, который получит процессор Helio G80.

Модель с 5G будет отличаться от LTE-версии и набором камер — первая получит трехсенсорный модуль (основной датчик на 48 Мп), а у второй количество камер будет на одну больше. Инсайдеры намекают, что Galaxy A22 оснастят аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Устройство официально представят в июне. Неизвестно, доедет ли до России версия смартфона с 5G — старший A32 у нас предлагается без этой функции. Стоимость Samsung A22 пока не раскрывается, актуальный A21s российскому покупателю обойдется в 14 000 рублей.