Военнослужащие ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян представил дальнейшие действия, которые необходимо предпринять в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает «Арменпресс», и. о. премьер-министра сообщил на заседании Совета безопасности о дальнейших действиях.

“Вчера переговоры продолжались до позднего вечера, переговоры продолжатся в среду. Тема переговоров одна: военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана должны покинуть территорию Республики Армения. Пока этого не произошло, мы рассматриваем эту ситуацию как кризисную, которая представляет угрозу суверенитету, стабильности, территориальной целостности Республики Армения, как ситуацию, закрепленную в Уставе Организации Договора о коллективной безопасности Договором о коллективной безопасности и в соответствии с регламентом Договора о коллективной безопасности по реагированию на кризисные ситуации. Выдвинутая нами легитимная задача не разрешена, значит, все механизмы, которые предусмотрены для подобных случаев, также и армяно-российские союзнические механизмы должны быть задействованы”, - заявил Пашинян.

Он добавил, что все механизмы должны быть задействованы, и должны суметь достичь решения политическими средствами. “Если не удастся добиться результата, то по той же логике будут использованы военно-политические механизмы. Я имею в виду, что Договор о коллективной безопасности, армяно-российские соглашения предусматривают эти действия, эти соглашения предназначены для таких случаев, и мы, пользуясь своим законным правом, начали эти действия”, - сказал и. о. премьер-министра.