Армения никогда не обсуждала, и не будет обсуждать вопрос коридора: Никол Пашинян

Под председательством и. о. премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности Республики Армения.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, на заседании Никол Пашинян коснулся ситуации на армяно-азербайджанской границе и шагов по ее разрешению.

В своей речи и. о. премьер-министра, в частности, отметил: “Уважаемые коллеги, на сегодняшнем заседании Совета Безопасности, как и в последние дни, мы должны обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе. После 12 мая, когда военнослужащие ВС Азербайджана пересекли армяно-азербайджанскую границу, ситуация претерпела следующее изменение, или, вернее, имела следующую динамику: с 14 мая некоторые группы военнослужащих покинули территорию Республики Армения, аналогичный процесс произошел и вчера вечером, а также есть признаки того, что и сегодня будет. Но в целом после 12 числа военно-политическую ситуацию я считаю неизменной.

То есть серьезных изменений в военно-политическом плане не произошло, некоторые группы выведены, но ситуация в результате не изменилась. Что это значит? Это означает, что мы должны продолжать запускать механизмы Организации Договора о коллективной безопасности и должны продолжать работу по запуску армяно-российских союзнических механизмов. Наша позиция однозначна: азербайджанские военнослужащие должны покинуть территорию Республики Армения.

Также хочу подчеркнуть, что, несмотря на мои призывы не превращать сложившуюся ситуацию в предмет внутриполитических спекуляций, тем не менее, есть силы, которые, по сути, не побоюсь этой позиции, ведут в тылу проазербайджанскую деятельность. В целом, вы знаете, что любое военно-политическое сопротивление, любая борьба сопровождается информационной борьбой, и сейчас для меня очевидно, что в Республике Армения действуют агенты азербайджанской информационной борьбы, и можно даже назвать их имена и фамилии. Эти люди в 2020 году приглашали президента Азербайджана напасть на Республику Армения, перед этими событиями они примерно показали места, откуда возможно вторжение на территорию Республики Армения. И сейчас среди общества Республики Армения они распространяют пропагандистские тезисы Азербайджана и, по сути, подсказывают, какие переговорные позиции должен занять Азербайджан, чтобы они были более благоприятными для их политической борьбы. Для меня однозначно, что все это не может быть случайным, и мы должны спокойно расследовать, понять, что происходит.

Хочу еще раз напомнить, что озвученный президентом Азербайджана тезис о “Зангезурском коридоре” довольно долго разрабатывался и в Армении. И я считаю очень важным подчеркнуть, что известные политические круги здесь также выступают агентами информационной борьбы Азербайджана.

Хочу подчеркнуть, что Республика Армения никогда не обсуждала, и не будет обсуждать вопрос о коридоре. Проведенные обсуждения являются публичными, они отражены в официальной информации о деятельности трехсторонней рабочей группы и в совместном заявлении от 11 января. Хочу сказать, что открытие коммуникаций в регионе, да, стоит в нашей политической повестке дня, но это никак не может иметь ничего общего с пропагандой “коридора”, которую сегодня продолжают вести конкретные политические круги Азербайджана и Армения.

Следующий вопрос, который я хочу подчеркнуть, - это процесс уточнения границ, и как открытие коммуникаций, так и процесс уточнения границ, нужны Азербайджану ровно настолько, насколько и Республике Армения. И в плане уточнения границ есть такой нюанс: в последние дни азербайджанская пропаганда пытается продвигать идею о том, что процесс уточнения границ должен проходить в двустороннем формате. Такого не может быть по той простой причине - Армения и Азербайджан, по сути, не имеют никаких отношений друг с другом. И так же, как процесс открытия коммуникаций, процесс уточнения границ должен происходить в трехстороннем формате, и по этому вопросу достигались договоренности несколько раз, и нарушение или срыв этих договоренностей, на мой взгляд, является целью действий военно-политического руководства вооруженных сил Азербайджана.

О дальнейших действиях: переговоры вчера продолжались до позднего вечера, переговоры продолжатся и в среду. Тема переговоров одна: военнослужащие вооруженных сил Азербайджана должны покинуть территорию Республики Армения. До тех пор, пока этого не произошло, мы рассматриваем ситуацию как кризисную, которая представляет угрозу суверенитету, стабильности, территориальной целостности Республики Армения, как ситуацию, закрепленную в Уставе Организации Договора о коллективной безопасности и Положении о порядке реагирования Организации Договора о коллективной безопасности на кризисные ситуации. До тех пор, пока не будет решена поставленная нами легитимная задача, все эти механизмы, а также армяно-российские союзнические механизмы, которые рассчитаны на подобные случаи, должны быть запущены.

Мы должны запустить их и добиться решения нашей задачи политическими средствами. И если добиться такого результата будет невозможно, то в той же логике должны быть запущены военно-политические механизмы. Я имею в виду функции, предусмотренные Договором о коллективной безопасности и армяно-российскими соглашениями, и эти соглашения предназначены именно для таких случаев, и мы, пользуясь своим законным правом, начали запуск этих действий”.

К сведению. После заседания Совета безопасности на некоторых участках армяно-азербайджанской границы со стороны азербайджанских сил был замечен рост напряженности.