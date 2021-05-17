Усилия по восстановлению территориальной целостности Арцаха будут в политической плоскости

16 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян с рабочим визитом посетил общины Ехцахох, Мец Шен, Хин Шен и Лисагор Шушинского района и встретился с жителями. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Обсуждались вопросы безопасности, социально-экономические вызовы и проблемы послевоенного периода и шаги, которые необходимо предпринять для их решения.

Говоря о вопросах безопасности и гарантиях, Араик Арутюнян подчеркнул, что Армия обороны и российские миротворческие силы обеспечивают безопасность народа Арцаха, и усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Арцаха, будут сосредоточены в политической, а не в военной сфере.

Касаясь социально-экономического развития, глава государства подчеркнул, что решение проблем этих стратегически важных сообществ и их жителей находится в центре особого внимания правительства Республики Арцах, в этом направлении уже реализуется ряд программ. Араик Арутюнян сообщил, что вопрос питьевой воды в селах будет решен в ближайшее время, начнутся работы по асфальтированию дороги, ведущей от шоссе Горис-Степанакерт до Мец Шен и Хин Шен. Говоря о программах жилищного строительства и безопасности, президент отметил, что правительство принимает меры для оценки пустующего жилищного фонда в общинах и наиболее эффективного его использования. По словам А. Арутюняна, в упомянутых общинах в рамках программы расселения и жилищного строительства для молодых семей при активном содействии Всеармянского фонда “Айастан” планируется и строительство новых частных домов.

В ходе визита президента сопровождали секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян, министр территориального управления и инфраструктуры Айк Ханумян, первый заместитель директора Службы национальной безопасности Арарат Мелкумян.