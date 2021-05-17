На выставке “ATMDubai 2021” представлена гастро- и приключенческая привлекательность Армении

Армения участвует в крупнейшей на Ближнем Востоке туристической выставке «ATMDubai 2021», которая официально открылась во Всемирном торговом центре Дубая. В ней участвуют 62 страны. Как передает «Арменпресс», Комитет по туризму сообщил, что Армения участвует в выставке государственным павильоном и рядом других туристических компаний, представляя миру гастрономические, приключенческие и культурные достопримечательности Армении.

Отмечается, что, несмотря на ограничения на поездки, вызванные пандемией, количество стран-участниц оказалось неожиданно большим, что связано с тем, что мировой туризм начинает подавать признаки восстановления.