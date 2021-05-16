В телефонном разговоре Пашиняна с Токаевым обсуждалась ситуация на армяно- азербайджанской  границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом государства-члена Организации Договора о коллективной безопасности, Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, собеседники обсудили сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию.

Никол Пашинян посчитал недопустимым посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении и подчеркнул важность сопоставления позиций партнеров по ОДКБ для решения вопроса.