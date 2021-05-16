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В Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможен град

В Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможен град

На территории Армении 16 мая, во второй половине дня 21 мая, 17 и 18 мая - в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах возможен град, а 1-20 мая осадков не ожидается.

Ветер   юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра в отдельных регионах до 15-20 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

 Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, и  Ереване вечером  16 мая и ночью 18 мая в отдельных районах города ожидается кратковременный дождь и  гроза. 18 мая  днем и 19-20 мая   осадков не ожидается.

 

 


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