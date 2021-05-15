Сенатор Италии призвал министра ИД отреагировать на нарушение азербайджанцами госграницы Армении

Сенатор Италии призвал министра иностранных дел своей страны отреагировать на факт нарушения азербайджанцами государственной границы Армении.

Как передает Арменпресс, представитель Парламентской ассамблеи НАТО, член партии "Вперед, Италия", сенатор Андреа Канджини обратился с этим к министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо с вопросом, насколько соответствует действительности информация о том, что азербайджанские силы нарушили государственную границу Армении в Сюникской области.

«Это было бы очередной провокацией со стороны Азербайджана, пользующегося дипломатической и военной поддержкой Турции, в ущерб христианской и демократической Республике Армения. Мы уверены, что европейские институты в целом и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в частности, немедленно откликнутся на призыв посла Амбарцумяна в защиту международного права. Тот, кто делает вид, что не видит, становится сообщником и подпитывает опасность военной эскалации», - сказал сенатор Андреа Канджини.