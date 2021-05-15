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Действия Азербайджана представляют угрозу стабильности. в регионе Конгрессмен США

Действия Азербайджана представляют угрозу стабильности. в регионе Конгрессмен США

Конгрессмен США Джеки Спейер считает действия Азербайджана на армяно-азербайджанской границе угрозой региональной стабильности 

«Азербайджан вторгся на территорию Армении, его действия угрожают стабильности в регионе. Я призываю госсекретаря Энтони Блинкена осудить нарушение Азербайджаном суверенитета Армении, оказать давление на Азербайджан с целью немедленного вывода войск», - как  передает Арменпресс, сказала конгрессмен на  своей странице в Twitter.   

С 12 мая некоторые группы военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана пересекли государственную границу Армении и предприняли действия  по ограждению озера Сев лич. Армянские вооруженные силы провели тактические контрдействия. В результате тактических контрдействий армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцированные в некоторых прилегающих районах, покинули занятые  территории. В то же время около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся в пределах государственных границ Армении, в некоторых частях Сюникской и Гегаркуникской областей. Армения   официально обратилась  в ОДКБ.


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