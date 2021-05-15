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Провокация Азербайджана должна быть остановлена путем ​​немедленного вывода войск. Итальянский депутат

Провокация Азербайджана должна быть остановлена путем ​​немедленного вывода войск. Итальянский депутат

Выражаем глубокую озабоченность в связи с военными операциями, проведенными Азербайджаном на границе с Арменией, которые привели к вторжению на территорию РА на несколько километров  в районе озера  Сев лич (Черное озеро). 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил ответственный за внешнюю политику итальянской партии "Братья Италии" и глава делегации  партии в Европарламенте Карло Фиданца.  

«Это провокация, которую необходимо немедленно прекратить путём  немедленного вывода азербайджанских войск, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе. Обращаемся к  правительству и международному сообществу:  сделать так, чтобы их голоса были услышаны, чтобы восстановить порядок, уважая полный суверенитет и территориальную целостность Республики Армения», - отметил  он.


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