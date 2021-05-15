Провокация Азербайджана должна быть остановлена путем ​​немедленного вывода войск. Итальянский депутат

Выражаем глубокую озабоченность в связи с военными операциями, проведенными Азербайджаном на границе с Арменией, которые привели к вторжению на территорию РА на несколько километров в районе озера Сев лич (Черное озеро).

Как передает Арменпресс, об этом заявил ответственный за внешнюю политику итальянской партии "Братья Италии" и глава делегации партии в Европарламенте Карло Фиданца.

«Это провокация, которую необходимо немедленно прекратить путём немедленного вывода азербайджанских войск, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе. Обращаемся к правительству и международному сообществу: сделать так, чтобы их голоса были услышаны, чтобы восстановить порядок, уважая полный суверенитет и территориальную целостность Республики Армения», - отметил он.