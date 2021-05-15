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Черногория готовится полностью открыться для иностранных туристов

Черногория готовится полностью открыться для иностранных туристов

Черногория собирается начать принимать на своих курортах туристов из всех стран уже в ближайшее время. Как передает  Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,  об этом сообщил премьер страны Здравко Кривокапич. В конце марта власти балканской республики сообщили, что привитые "Спутником V" россияне смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации. Въезд также был разрешен туристам из некоторых других стран.

"Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами "Добро пожаловать на черногорское приморье!", – заявил Кривокапич.


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