Черногория готовится полностью открыться для иностранных туристов

Черногория собирается начать принимать на своих курортах туристов из всех стран уже в ближайшее время. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер страны Здравко Кривокапич. В конце марта власти балканской республики сообщили, что привитые "Спутником V" россияне смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации. Въезд также был разрешен туристам из некоторых других стран.

"Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами "Добро пожаловать на черногорское приморье!", – заявил Кривокапич.