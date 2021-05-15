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Канада озабочена вторжением Азербайджана в РА. Гарно призывает к переговорам по урегулированию

Канада озабочена вторжением Азербайджана в РА. Гарно призывает к переговорам по урегулированию

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно прокомментировал  ситуацию на армяно-азербайджанской границе.  

«Мы обеспокоены эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном и сообщениями о вторжении на территорию Армении. Мы настоятельно призываем все стороны полностью соблюдать соглашение о прекращении огня от 10 ноября и продолжать переговоры о прочном и мирном урегулировании. Все действия, которые могут нарушить режим прекращения огня и привести к эскалации напряженности, должны быть прекращены», - как передает  Арменпресс, заявил министр иностранных дел Канады на своей странице в   Twitter.  

С 12 мая некоторые группы военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана пересекли государственную границу Армении и предприняли действия  по ограждению озера Сев лич. Армянские вооруженные силы провели тактические контрдействия. В результате тактических контрдействий армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцированные в некоторых прилегающих районах, покинули занятые  территории. В то же время около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся в пределах государственных границ Армении, в некоторых частях Сюникской и Гегаркуникской областей. Армения   официально обратилась  в ОДКБ.


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