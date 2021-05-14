Макрон заявил Нетаньяху о необходимости возвращения к миру в секторе Газа

Президент Франции Эмманюэль Макрон обеспокоен судьбой мирных жителей сектора Газа в связи с военной операцией Израиля в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения ХАМАС и выступает за восстановление мира в этом регионе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в пятницу в переговорах по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Сегодня президент республики провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках усилий по прекращению эскалации насилия на Ближнем Востоке, - говорится в заявлении, распространенном администрацией французского лидера. - [Макрон] подчеркнул настоятельную необходимость возвращения к миру. Он также выразил свою обеспокоенность за гражданское население Газы".

В то же время Макрон выразил израильскому премьеру соболезнования в связи с гибелью израильтян в ходе ракетных обстрелов со стороны движения ХАМАС. Он осудил действия этого движения "и других террористических группировок, которые взяли на себя ответственность" за обстрелы. Макрон также выразил приверженность безопасности Израиля и поддержал право на самооборону в рамках международного права.

"Президент Франции продолжает работу над прекращение насилия [в этом регионе] вместе с международными партнерами. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции [Жан-Ив Ле Дриан] активизирует контакты со своими коллегами. Франция полноценно будет участвовать в заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится в это воскресенье", - уточнили в Елисейском дворце.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. По информации властей прибрежного анклава, число жертв среди палестинцев превысило 120, более 600 человек получили ранения.