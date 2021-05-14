Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-05-21

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-05-21

ЕРЕВАН, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 мая, курс доллара США сократился на 0.62 драмa и составил 522.48 драм. Курс евро вырос на 1.50 драмa и составил 632.67 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.06 драм. Курс британского фунта вырос на 0.96 драмa и составил 734.61 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 185.99 драмa и составила 30602.82 драм. Цена серебра сократилась на 10.45 драмa и составила 450.53 драм. Цена платины сократилась на 646.26 драмa и составила 20224.94 драм.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации