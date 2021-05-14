Эдмон Марукян, руководитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Национального собрания Армении меры, принятые армянской стороной в связи с пограничным инцидентом, в настоящий момент считает правильными. Однако, если переговоры не дадут результатов, Армения имеет легитимное право на применение силы. Об этом, как сообщает «Арменпресс», Марукян заявил на пресс-конференции 14 мая.

«Очевидно, что это кризисная ситуация, азербайджанская сторона, пересекла государственную границу Армении, нарушила законодательство нашего государства, территориальную целостность, оказалась там, где она не должна была находиться», - сказал Марукян.

По его словам, действия армянской стороны могут вестись по двум направлениям. «Во-первых, изначально надо было попытаться предотвратить пересечение границы. Однако ситуация такова, что они уже перешли, разместились, и лишь потом были обнаружены», - сказал Марукян.

После обнаружения начались переговоры. «Я думаю, если Азербайджан в итоге переговоров не отступит, Армения имеет легитимное право применить силу. Армения будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, включая и применение силы. Однако переговоры, которые идут сейчас, меры, которые используются, все средства должны быть исчерпаны, лишь затем перейти к применению силы. Однако есть надежда, что в результате переговоров азербайджанская сторона отойдет», - сказал Марукян.

Руководитель партии «Просвещенная Армения» обращение к ОДКБ посчитал очень правильным шагом, отметив, что на границе назревает новая эскалация. Для ППА это не внутриполитический вопрос. «Мы никоим образом не используем вопрос безопасности во внутриполитических целях, и не будем его использовать, также призываем и все остальные политические силы делать то же самое. Если враг посягает на наши границы, то эта граница не является границей партии «Гражданский договор», это не граница Никола Пашиняна, это граница Армении, это граница всех нас, мы все должны стоять как один и держать эту границу. Если это вопрос переговоров, мы будем их вести, если войны, мы будем воевать», - сказал Марукян.

Депутаты НС для информирования о происходящем используют платформу парламентской дипломатии.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич.

Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории.