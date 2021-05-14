Армен Григорян и Николай Патрушев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Состоялся телефонный разговор между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушем.

Как сообщили «Арменпресс» в Совете безопасности, ключевой темой телефонного разговора была ситуация на армяно-азербайджанской границе. Стороны обменялись мнениями и обсудили возможные пути решения проблемы.

Представляя ситуацию, Армен Григорян подчеркнул, что Армения рассматривает это как посягательство на суверенную территорию Республики Армения со стороны Азербайджана, что неприемлемо для Армении, и азербайджанские вооруженные формирования должны покинуть эти территории и вернуться на свои исходные позиции.

Армен Григорян подчеркнул, что претензии азербайджанской стороны необоснованны, есть карты советского периода, подтверждающие, что названные территории являются армянскими.

Говоря об обращении Армении к ОДКБ, Армен Григорян отметил возможности задействования в рамках ОДКБ необходимых механизмов с целью скорейшего урегулирования вопроса.

В свою очередь, Николай Патрушев высоко оценил выдержку армянской стороны в этом вопросе, подчеркнув использование всех возможных дипломатических усилий для его решения, добавив, что российская сторона на всех уровнях интенсивно работает для скорейшего решения вопроса.