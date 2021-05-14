Демократические страны должны быть рядом с Арменией: сенатор Канады о действиях Азербайджана

Канадский сенатор Лео Хусакос охарактеризовал действия Азербайджана на границе с Арменией как опасные и агрессивные. Как сообщает «Арменпресс», сенатор в своем микроблоге в Twitter отметил, что демократические страны должны быть рядом с Арменией.

“Нарушение суверенной территории Армении азербайджанскими войсками является опасным, незаконным и агрессивным действием, которое подчеркивает непрекращающуюся угрозу, с которой продолжает сталкиваться народ Армении”, - сказал сенатор.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич.

Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида.

Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.