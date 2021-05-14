“Манчестер Юнайтед” проиграл “Ливерпулю”: первая победа Клоппа на “Олд Траффорд”

В перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги “Манчестер Юнайтед” - “Ливерпуль” “мерсисайдцы” на выезде победили со счетом 4-2.

Как передает «Арменпресс», на 10-й минуте после удара Бруно Фернандеша свои ворота поразил защитник гостей Натаниэль Филлипс.

Спустя 24 минуты в результате упорных действий того же Филлипса красивый гол забил Диегу Жота. Роберто Фирмино на второй минуте дополнительного времени в первой половине матча вывел “Ливерпуль” вперед, а на 47-й минуте в результате неосторожных действий хозяев забил свой дубль. Маркус Рэшфорд после передачи Эдисона Кавани на 68-й минуте сократил разницу, но “красным дьяволам” не удалось спастись. Точку в матче поставил египетский нападающий Мухаммед Салах, завершив передачу вышедшего на замену Кертиса Джонса.

В результате этой игры команда Клоппа набрала 60 очков, поднялась на 5-е место, отставая от “Челси”, находящегося на 4-м месте на 4 очка. Но у нее меньше игр на 1. Это была первая победа Юргена Клоппа после того, как он возглавил “Ливерпуль” на “Олд Траффорд”.