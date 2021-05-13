Госдеп США призвал официальный Ереван и Баку проявить сдержанность на границе

Госдепартамент США призывает официальный Ереван и Баку проявить сдержанность на границе. Как сообщает Арменпресс, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что Госдепартамент внимательно следит за информацией об эскалации напряженности на недемаркированном участке армяно-азербайджанской границы.

«Мы понимаем, что контакты между сторонами продолжаются, и призываем к сдержанности, чтобы мирным путем снизить эскалацию ситуации», - написал Прайс на своей странице в Twitter.