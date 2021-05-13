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Госдеп США призвал официальный Ереван и Баку проявить сдержанность на границе

Госдеп США призвал официальный Ереван и Баку проявить сдержанность на границе

Госдепартамент США призывает официальный Ереван и Баку проявить сдержанность на границе. Как сообщает Арменпресс, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что Госдепартамент внимательно следит за информацией об эскалации напряженности на недемаркированном участке армяно-азербайджанской границы.

«Мы понимаем, что контакты между сторонами продолжаются, и призываем к сдержанности, чтобы мирным путем снизить эскалацию ситуации», - написал Прайс на своей странице в Twitter.


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