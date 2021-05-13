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10% кешбэк по картам Visa IDBank-а по случаю дня семьи

10% кешбэк по картам Visa IDBank-а по случаю дня семьи

Выполнять безналичные платежи через карты Visa IDBank-а выгодно. В день семьи поздравьте Ваших родных, выбрав для них незабываемые и оригинальные подарки и праздничные развлечения.

В период с 14-го до 18-е мая выполняйте платежи у следующих партнеров по картам Visa IDBank-а и получите кешбэк в размере 10% суммы:

  • «Кинопарк»,
  • «Центр развлечения Капитана Кида»,
  • Отель/ресторан «Дилиджаз»,
  • «Овер» бутик отель-ресторан,
  • Салон-магазин итальянских товаров для дома и дачи «Фортуна»,
  • Салон-магазин «Виолет»,
  • Салон-магазин серебряных и стальных украшений «Волмонд».

Безналичные платежи с IDBank-ом не только удобны и безопасны, но и выгодны. Чтобы участвовать в кешбэк-кампании, необходимо просто выполнить платежи в торговых точках партнеров через карты Idram Visa Rocket, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite IDBank-а. Подробнее об акции можно узнать, перейдя по ссылке.

Продолжайте платить безналично, следите за новостями и ждите новых сюрпризов от IDBank-а.

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