Театральный зал “Ерванд Казанчян” открыл перед зрителями свои гостеприимные двери

Театралы отныне могут смотреть интересные и многожанровые спектакли не только на большой сцене Государственного театра музыкальной комедии им. Акопа Пароняна, но и в малом театральном зале “Ерванд Казанчян”, торжественная церемония открытия которого состоялась 12 мая.

На открытии гости с удовольствие посмотрели спектакль “Нерон и Сенека”, поставленный на основе пьесы Эдварда Радзинского “Театр времен Нерона и Сенеки”.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Акоп Казанчян признался, что для него очень важно, что театр будет активен и будет доступен для зрителей.

Отец Акопа Казанчяна, народный артист Республики Армения Ерванд Казанчян, много лет являвшийся художественным руководителем Театра Пароняна, десять лет назад решил создать в театре маленькую сцену. В течение многих лет студенты театрального института работали в этом зале над дипломными спектаклями, проводились репетиции театральных постановок, показывались спектакли фестиваля “Арммоно”. Сцена обслуживала актеров, но не была доступна для публики. После смерти Ерванда Казанчяна было решено превратить его в театральный зал. Были обновлены сиденья, покрытие пол и оборудование.

По словам Акопа Казанчяна, в зале, имеющем интересную ауру, будут реализованы уникальные проекты, будут ставиться спектакли, которые не будут иметь жанровых ограничений. Казанчян пока не раскрыл скобки, но обещал в ближайшие дни сообщить подробности.

Говоря о большой сцене и приглашенных режиссеров, он сказал, что они уже работают с режисером Театра кукол Самсоном Мовсесяном, будут работать с директором Русского театра Норой Григорян, планируют сотрудничество с художественным руководителем театра “Амазгаин”. Нарине Григорян. Есть много программ и приглашений.

На открытие зала “Ерванд Казанчян” были приглашены театральные постановщики, известные актеры, официальные лица и другие гости, которым спектакль “Нерон и Сенека”, входящий в репертуар очень понравился.

Ранее в беседе с журналистами Акоп Казанчян сказал, что это спектакль на все времена. Режиссер впервые услышал пьесу Радзинского в Театре Маяковского в исполнении самого автора. “Я был студентом, и, возможно, не мог понять, о чем он, но теперь я думаю, что он на все времена. Спектакль не проповедует нравственность, он предупреждает”, - подчеркнул Казанчян.

Анжела Амбарцумян