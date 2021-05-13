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Виктор Биягов на заседании МГ ОДКБ представил провокационные действия Азербайджана

Виктор Биягов на заседании МГ ОДКБ представил провокационные действия Азербайджана

На заседании Постоянного совета ОДКБ, состоявшегося 13 мая, постоянный представитель Республики Армения в ОДКБ Виктор Биягов подробно представил провокационные действия азербайджанской стороны на территории Сюникской области Республики Армения и сложившуюся в результате этого ситуацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Постоянный представитель Армении в ОДКБ Биягов отметил, что провокация Азербайджана является прямым посягательством на суверенную территорию Республики Армения - члена ОДКБ и серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности.

Он также подчеркнул, что в случае не вывода подразделений ВС Азербайджана с территории Республики Армения в максимально короткие и разумные сроки вся ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации ложится на азербайджанскую сторону.


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