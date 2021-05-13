Виктор Биягов на заседании МГ ОДКБ представил провокационные действия Азербайджана

На заседании Постоянного совета ОДКБ, состоявшегося 13 мая, постоянный представитель Республики Армения в ОДКБ Виктор Биягов подробно представил провокационные действия азербайджанской стороны на территории Сюникской области Республики Армения и сложившуюся в результате этого ситуацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Постоянный представитель Армении в ОДКБ Биягов отметил, что провокация Азербайджана является прямым посягательством на суверенную территорию Республики Армения - члена ОДКБ и серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности.

Он также подчеркнул, что в случае не вывода подразделений ВС Азербайджана с территории Республики Армения в максимально короткие и разумные сроки вся ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации ложится на азербайджанскую сторону.