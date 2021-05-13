Внесено дополнение в решение о предоставлении именной пенсии спортсменам и тренерам

Спортсменам и их тренерам, показавшим высокие результаты в составе национальных сборных Республики Армения, постановлением правительства от 2 июля 2020 г. N 1096-Н назначалась именная пенсия. В это решение вносится дополнение. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Ранее в решении не указывалось, что в размер предусмотренной пенсии не включены налоги и другие обязательные платежи, в результате чего тренеры и спортсмены получали эти суммы с определенными удерживаниями. Решением, принятым на заседании правительства 13 мая, внесено соответствующее дополнение. В соответствии с этим, к постановлению правительства от 2 июля 2020 г. N 1096-Н “Об утверждении критериев и размеров пенсионных выплат спортсменам, показавшим высокие результаты в национальных командах Республики Армения” к пункту 3 главы 3 добавлен пункт 3.1 следующего содержания: “В размер именной пенсии не включены налоги и другие обязательные платежи, определенные законодательством Республики Армения” Таким образом, размер пенсии, предусмотренной решением, остается неизменным. Учитывая, что список пенсионеров утверждается приказом министра образования и науки, расчетный размер именной пенсии будет утверждаться указанным приказом.

Добавим, что решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.