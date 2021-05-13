Программа переподготовки специалистов для развития репродуктивных услуг в областях

В областных центрах Армении будут развиваться услуги внутриматочной инсеминации. С этой целью Министерство здравоохранения в Закон Республики Армения “О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека” предложило внести изменения.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» и. о. начальника Управления охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Армении Нуне Пашаян отметила, что это будет способствовать децентрализации этих услуг.

Пациенты со всей Армении вынуждены приезжать в Ереван и проходить это долгосрочное лечение.

По словам учредителя-директора Центра репродукции “Fertility center”, председателя Армянской ассоциации репродуктивной медицины Эдуарда Амбарцумяна, наряду с законодательными изменениями важность придается и развитию профессиональных возможностей.

“В областях мы провели оценку нужд. Хотим не только переподготовить специалистов, но и открыть в областях пункты, в которых мы смогли бы оказывать нашим гражданам услуги внутриматочной инсеминации. Представляете, сегодня из Капана, Карабаха два - три раза в месяц приезжают в Ереван для простого вмешательства, и этот процесс может длиться один или два года”, - сказал Эдуард Амбарцумян, подчеркнув, что для развития услуг внутриматочной инсеминации в областях не будет необходимости в больших расходах.