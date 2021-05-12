Главы МИД Армении и Грузии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 12 апреля встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, прибывшим в Ереван в составе делегации премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. находящимся с официальным визитом в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обменялись мнениями как по двусторонней повестке дня, так и по вопросам сотрудничества в многостороннем формате.

Подтверждена обоюдная приверженность реализации шагов, чтобы придать новую динамику сложившимся традиционным добрососедским отношениям, поднять сотрудничество в представляющих взаимный интерес сферах на качественно новый уровень. В этой связи подчеркнута важность проведения регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Армении и Грузии были затронуты также вопросы региональной безопасности и взаимосвязанности. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ара Айвазян подчеркнул, что применение силы препятствует урегулированию конфликтов и подрывает региональный мир и безопасность.