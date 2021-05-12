Армяно-грузинское партнерство - однa из надежных гарантий обеспечения стабильности в регионе: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по итогам переговоров выступили с заявлениями для прессы, которые представляем ниже:

Никол Пашинян: Уважаемый господин Гарибашвили, дорогой Ираклий, уважаемые члены делегации, я рад приветствовать и принять вас в Республике Армения.

Для меня большая честь и удовольствие встретиться с премьер-министром Грузии и в дружеской атмосфере обсудить повестку сотрудничества между нашими двумя странами.

Развитие особых добрососедских отношений с Грузией занимает ключевое место во внешней политике Армении.

Наши два народа связывает множество нитей. Наша многовековая дружба, а также общие ценности демократии и верховенства закона составляют прочный фундамент, на котором зиждется партнерство наших двух государств.

Армянская община Грузии, имеющая многовековую историю, является мостом, который еще сильнее связывает наши страны. У нас широкая повестка динамично развивающегося сотрудничества. Она охватывает много областей.

Сегодня мы с господином Гарибашвили имели возможность продолжить конструктивный диалог, налаженный с правительством Грузии.

Мы коснулись текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в транспортной, энергетической и других важных отраслях экономики. Мы решили сделать еще больший упор на развитие торгово-экономических связей в наших отношениях. В частности, мы отметили необходимость более эффективного использования региональных транспортных коммуникаций и подчеркнули важность развития транзитного потенциала. Подчеркнуты потенциал сотрудничества двух стран в области высоких технологий и необходимость его использования.

Как всегда, были обсуждены вопросы сотрудничества в области образования, науки и культуры.

Мы обменялись мнениями о предпринимаемых в наших странах шагах по борьбе с эпидемией.

Мы с моим грузинским коллегой также затронули вопросы региональной безопасности.

Для нас нет никаких сомнений в том, что армяно-грузинское партнерство является одной из самых надежных гарантий обеспечения стабильности в нашем регионе.

Касаясь региональных проблем, я выразил уверенность, что карабахский конфликт должен быть окончательно урегулирован в рамках процесса под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ и на основе предложенных ими принципов. Я также выразил уверенность, что каждый конфликт имеет свою уникальность. В связи с этим я подчеркнул важность сохранения взвешенной и конструктивной позиции по чувствительным друг для друга вопросам.

Завершая свое выступление, хочу еще раз поприветствовать наших друзей и с удовольствием передаю слово своему коллеге.

Ираклий Гарибашвили: Спасибо. Для меня большая честь в очередной раз быть принятым в Республике Армения.

Наши страны связывают многовековые исторические дружественные отношения. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет продолжаться в том же духе. Грузия и Армения выделяются своей великой историей, самобытной культурой и интересными традициями. Будущее наших стран должно быть построено на этих ценностях, которые будут укрепляться за счет сильных государственных институтов, демократии, прозрачного управления, экономического прогресса и инноваций.

Мы согласны с тем, что всего этого можно достичь только в условиях мира и региональной стабильности. С одной стороны эпидемия Covid-19, с другой - война в Карабахе, конечно, вызвали значительные трудности для всего региона. Я считаю, что альтернативы мирным переговорам и диалогу нет.

Грузия всегда была сторонницей мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе, и этот курс сохранится и в будущем. Мы готовы способствовать налаживанию регионального диалога и развитию экономики, торговли и других гуманитарных вопросов. Грузинский народ выбрал европейский и евроатлантический путь именно для укрепления стабильности, мира и демократических ценностей.

Хочу отметить, что в ходе сегодняшней встречи мы обсудили все направления сотрудничества. Мы подчеркнули необходимость интенсивного политического диалога, развития торгово-экономических отношений, обсуждения новых проектов, сотрудничества в таких сферах, как транспорт, экономика, культура, инновации. И несмотря на и без того интенсивные отношения, у нас все еще есть возможности для развития.

Стабильность и демократическое развитие Армении чрезвычайно важны для Грузии и всего региона. Убеждены, что внеочередные парламентские выборы пройдут открыто и прозрачно, и армянский народ еще раз продемонстрирует всему миру свою приверженность принципам демократии.

Мы выразили готовность продолжить встречи, сохранить динамику взаимных визитов на высоком уровне, способствовать сотрудничеству отраслевых ведомств.

Господин премьер-министр, еще раз благодарю Вас за прием и плодотворное сотрудничество.