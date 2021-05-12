Нет альтернативы мирным переговорам и диалогу: премьер Грузии о Карабахе

Грузия убеждена, что мирным переговорам и диалогу по Карабахскому вопросу нет альтернативы, и готова способствовать региональному диалогу. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместном брифинге с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Он подчеркнул, что Армению и Грузию связывают исторические и дружеские отношения, а также выразил уверенность, что и в дальнейшем сотрудничество будет продолжаться в этом духе. «Грузия и Армения выделяются своей историей, самобытной культурой и интересными традициями. Будущее наших стран должно быть построено на этих ценностях, которые будут укрепляться за счет сильных государственных институтов, демократии, прозрачного управления, экономического прогресса и инноваций», - сказал премьер-министр Грузии.

Гарибашвили отметил, что всего этого можно добиться только в условиях мира и региональной стабильности. «С одной стороны, эпидемия коронавируса, с другой - война в Карабахе, безусловно, вызвали значительные трудности для всего региона. Я думаю, что альтернативы мирным переговорам и диалогу нет», - сказал он.

Гарибашвили заверил, что Грузия всегда выступала за мирное сосуществование и сотрудничество на Южном Кавказе, и этот курс сохранится и в будущем. «Мы готовы способствовать региональному диалогу, развивать экономику, торговлю и другие гуманитарные вопросы. Именно ради стабильности, мира и укрепления демократических ценностей грузинский народ выбрал европейский и евроатлантический путь», - сказал премьер-министр Грузии.

Он сообщил, что на встрече с Николом Пашиняном были обсуждены все направления сотрудничества. Стороны подчеркнули, что необходимо вести интенсивный политический диалог, развивать торгово-экономические отношения, обсуждать новые проекты, сотрудничать в таких сферах, как транспорт, экономика, инновации и культура. «И несмотря на и без того интенсивные отношения, у нас все еще есть возможности для развития», - сказал он.