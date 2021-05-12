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Артак Бегларян с Алеком Багдасаряном обсудил ряд социальных и образовательных проектов

Артак Бегларян с Алеком Багдасаряном обсудил ряд социальных и образовательных проектов

12 мая руководитель Аппарата президента Республики Арцах Артак Бегларян принял благотворителя и члена Попечительского совета Армянского образовательного учреждения Алека Багдасаряна. Об этом Арменпресс  сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата президента Республики Арцах.

Артак Бегларян выразил благотворителю благодарность за его активное и последовательное участие в деле развития Арцаха и уверенность, что оно будет продолжено и в послевоенный период.

Был обсужден ряд проектов, предусмотренных в сфере образования и социальной работы в Арцахе, а также возможности содействия Армянского учебного заведения. Обсуждаемые проекты касались, в частности, обучения социальных работников, внедрения соответствующих услуг, ремонта некоторых школ с долгосрочной системой общего образования, продвижения технологического образования и ряда других областей.

Обе стороны подчеркнули значение обсуждаемых проектов в послевоенной социально-психологической реабилитации общества и в реформировании социально-образовательной системы.


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