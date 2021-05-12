Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с официальным визитом прибыл в Армению. Как сообщает Арменпресс, в аэропорту “Звартноц” его встретил вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян.

В рамках визита запланированы встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Ара Айвазяном. В Мемориальном комплексе Цицернакаберд премьер-министр Грузии воздаст дань памяти жертвам Геноцида армян. В честь премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили от имени и. о. премьер-министра Никола Пашиняна будет дан официальный ужин.