Электронное голосование начнется 11 июня: кто может проголосовать, и когда будут подведены итоги

Голосование по внеочередным парламентским выборам в Армении, которые состоятся 20 июня, в электронном формате начнется 11 июня и продлится до 13 июня.

Как передает Арменпресс, согласно опубликованному ЦИК графику, голосование электронным способом начнется за 9 дней до дня голосования, то есть 11 июня, в 08:00 по ереванскому времени, и заканчится за 7 дней до дня общего голосования, то есть до 13 июня, 20:00 по ереванскому времени.

Право голоса в электронном формате имеют избиратели, состоящие на дипломатической службе в дипломатических или консульских представительствах Республики Армения и члены их семей, проживающие вместе с ними за рубежом, и имеющие избирательное право, военнослужащие, находящиеся в длительной служебной командировке или на учебе в иностранных государствах, а также сотрудники представительств Республики Армения за рубежом и члены их семей, проживающие вместе с ними за рубежом, и имеющие право участвовать в выборах.

Их списки представляются в уполномоченный орган не позднее, чем за 27 дней до дня голосования.

ЦИК в электронном виде размещает список избирателей на интернет-сайте комиссии в течение 2 дней со дня получения списка.

Список избирателей, принявших участие в голосовании электронным способом, представляется в уполномоченный орган не позднее 12:00 часов следующего дня после окончания срока, установленного для электронного голосования, то есть 14 июня в 12:00.

Результаты электронного голосования будут обобщены, и составленный протокол о результатах голосования будет опубликован в день голосования, то есть 20 июня, после 20:00.

Предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов в Армении начинается 7 июня и продлится до 18 июня.