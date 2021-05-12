Уровень воды озера Севан 11 мая на 16 сантиметров выше показателя прошлого года

Уровень воды озера Севан в этом году на 16 сантиметров выше отметки, зарегистрированной 11 мая 2020 года.

Как сообщили Арменпресс в Службе “Армгидромет” МЧС Армении, по состоянию на 11 мая 2021 года уровень воды озера Севан достигает 1 900 метров 82 сантиметров над уровнем моря. С 9 января по 11 мая 2021 года по водопроводу тоннеля Арпа-Севан в озеро Севан поступило 80 миллионов 565 000 кубометров воды.

Хосров Хлгатян