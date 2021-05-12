Последствия вооруженной агрессии Азербайджана незаконны: заявление МИД Республики Арцах

Министерство иностранных дел Республики Арцах по случаю 27-й годовщины подписания в 1994 году бессрочного трехстороннего соглашения о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта распространило заявление. Арменпресс представляет заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах.

“27 лет назад, 12 мая 1994 года благодаря посредническим усилиям Российской Федерации вступило в силу бессрочное трехстороннее Соглашение о полном прекращении огня, подписанное Нагорно-Карабахской Республикой (Республика Арцах), Азербайджаном и Арменией.

Подписанию соглашения предшествовали заявление Совета глав государств СНГ от 15 апреля 1994 года с призывом к немедленному прекращению огня, а также Бишкекский протокол, подписанный 4-5 мая 1994 года главами Парламентов Армении, Азербайджана, Нагорного Карабаха (Арцаха) и Киргизии, председателем Совета Федерации России, полномочным представителем президента России по Нагорному Карабаху и руководителем секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

Впоследствии стороны неоднократно подтверждали свою приверженность соблюдению режима прекращения огня, в частности в 26-27 июля 1994 г., 29 августа 1995 г. и окончательно их закрепили под эгидой ОБСЕ. Соглашение об усилении режима прекращения огня было подписано 6 февраля 2016 г. После эскалации очередного военного наступления Азербайджана на Арцах в апреле 2016 года, известного как Четырехдневная война, при посредничестве России было вновь достигнуто Соглашение о прекращении боевых действий и поддержании режима прекращения огня.

Бессрочное соглашение, которое остановило первую военную агрессию против народа Республики Арцах, международным сообществом рассматривалось как обязательный документ для подписавших сторон, а также как мощный инструмент для предотвращения возобновления кровопролития в Нагорном Карабахе и создание условий для мирного урегулирование азербайджано-карабахского конфликта. Генеральный секретарь Организации объединенных наций, Действующий председатель ОБСЕ, Генеральный секретарь Совета Европы и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в том числе и на уровне глав государств, в совместных заявлениях неоднократно заявляли о необходимости придерживаться договорённостей.

27 сентября 2020 года при непосредственном участии Турции и международных террористов Азербайджан развязал новую широкомасштабную военную агрессию против Арцаха, что является грубым нарушением трехстороннего Соглашение о прекращении огня от 12 мая 1994 года и последующих соглашений.

Незаконные действия Азербайджана: нарушение принципа pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться), развязывание агрессивной войны, сотрудничество с международными террористами, их использование для подавления неотъемлемого права народа Арцаха на самоопределение, пытки и убийства армянских военнопленных, незаконное задержание гражданских лиц, уничтожение культурного наследия и незаконная оккупация являются преступлениями, на которые распространяется международно-правовая ответственность. Заявление о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, достигнутое при посредничестве Российской Федерации, не освобождает Азербайджан от ответственности за нарушения ранее взятых им обязательств, за военные преступления, за массовые зверства и продолжающиеся нарушения норм и принципов международного права.

Своими действиями Азербайджан нарушил положения Устава ООН, а также свои обязательства перед ОБСЕ, Советом Европы и всем международным сообществом. В частности, Баку нарушил основополагающие принципы, такие как неприменение силы, мирное урегулирование споров, уважение прав человека, основных свобод, равенство прав и право народов на самоопределение, а также добросовестное выполнение обязательств по международному праву.

Последствия новой вооруженной агрессии Азербайджана против Арцаха являются незаконными, поскольку они являются результатом незаконного применения силы Азербайджаном, а также грубых нарушений прав человека. Попытки Баку закрепить эти навязанные силой реалии - незаконны и неприемлемы, бесперспективны и должны быть осуждены и отвергнуты соответствующими международными организациями, всеми ответственными членами международного сообщества, поскольку право не вытекает из правонарушения.

Мы считаем, что установление прочного мира предполагает устранение последствий недавней вооруженной агрессии, включая деоккупацию территорий Республики Арцах, освобождение военнопленных и заложников, а также добросовестное проведение переговоров с целью всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ”.