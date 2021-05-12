“Freedom House” призвал Азербайджан предоставить ЕСПЧ полную информацию об армянских пленных

“Freedom House” призвал власти Азербайджана в вопросе предоставления исчерпывающей информации об армянских заключенных и защите их прав в полной мере сотрудничать с Европейским судом по правам человека. Как сообщает Арменпресс, директор Программ Европы и Евразии этой организации Марк Берендт выступил с заявлением, которое мы и приводим ниже.

“Мы глубоко обеспокоены сообщениями о бесчеловечном и унижающем достоинство обращении с армянами, захваченными Азербайджаном после недавнего вооруженного конфликта, включая и пытки. Мы призываем власти Азербайджана в полной мере сотрудничать с Европейским судом по правам человека в расследовании утверждений о бесчеловечном обращении с армянами, находящимися в плену, независимо от их статуса, и обеспечить защиту задержанных в соответствии с международным гуманитарным правом, включая и исключение пыток и бесчеловечного обращения. Как страна, подписавшая Европейскую конвенцию по правам человека, Азербайджан обязан предоставить всю запрошенную информацию, чтобы способствовать прозрачному расследованию этих серьезных проблем”.