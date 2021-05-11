Замглавы МИД Армении представил делегации ПАФ сложившийся вследствие войны гуманитарный кризис

Заместитель министра иностранных дел Армении Артак Апитонян 11 мая принял делегацию во главе с руководителем Европейской миссии Парламентской ассамблеи Франкофонии Жан-Шарлем Луперто.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заместитель министра иностранных дел поприветствовал членов делегации, поблагодарив их за инициативу посетить Армению, а также за их готовность поддержать Армению в трудный для нее период.

В ходе встречи Артак Апитонян всесторонне представил гуманитарный кризис, сложившийся в результате войны, развязанной азербайджано-турецким альянсом против Арцаха и Армении, затронул ряд актуальных вопросов, в частности, безопасная репатриация удерживаемых лиц, необходимость защиты исторического, культурного и религиозного наследия в зоне нагорно-карабахского конфликта и обеспечение доступа гуманитарной помощи в Арцахе.

Собеседники коснулись также программ, реализуемых в рамках председательства Армении на саммите Франкофонии.