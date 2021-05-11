Время в Ереване: 11:07:36,   11 Май

Замглавы МИД Армении представил делегации ПАФ сложившийся вследствие войны гуманитарный кризис

Замглавы МИД Армении представил делегации ПАФ сложившийся вследствие войны гуманитарный кризис

Заместитель министра иностранных дел Армении Артак Апитонян 11 мая принял делегацию во главе с руководителем Европейской миссии Парламентской ассамблеи Франкофонии Жан-Шарлем Луперто.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заместитель министра иностранных дел поприветствовал членов делегации, поблагодарив их за инициативу посетить Армению, а также за их готовность поддержать Армению в трудный для нее период.

В ходе встречи Артак Апитонян всесторонне представил гуманитарный кризис, сложившийся в результате войны, развязанной азербайджано-турецким альянсом против Арцаха и Армении, затронул ряд актуальных вопросов, в частности, безопасная репатриация удерживаемых лиц, необходимость защиты исторического, культурного и религиозного наследия в зоне нагорно-карабахского конфликта и обеспечение доступа гуманитарной помощи в Арцахе.

Собеседники коснулись также программ, реализуемых в рамках председательства Армении на саммите Франкофонии.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации