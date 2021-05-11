Омбудсмен Арцаха подчеркнул важность международного давления на Баку в вопросе возвращения пленных

Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян 11 мая принял участие в онлайн-конференции “Ситуация в Нагорном Карабахе: Военнопленные и опасности, угрожающие армянскому населению”, организованной группой дружбы с Арцахом в Европарламенте.

Как сообщает Арменпресс, в рамках конференции выступили защитник прав человека Гегам Степанян и заместитель министра иностранных дел Арцаха Армине Алексанян.

Омбудсмен представил случаи бесчеловечного обращения, пыток, увечий и убийств армянских военнопленных и гражданских пленных вооруженными силами Азербайджана во время и после 44-дневной войны и подчеркнул, что любой пленник незаконно задержанный в Азербайджане находится в непосредственной опасности для его жизни и здоровья, следовательно, существует острая необходимость в немедленном возвращении армянских пленников на родину.

Говоря о том, что должно делать международное общество, омбудсмен подчеркнул о необходимости оказания международным сообществом давления на Азербайджан, отметив, что таким образом можно заставить Азербайджан выполнить свои международные обязательства и вернуть армянских пленных.

Гегам Степанян призвал партнеров Европарламента продолжить борьбу за защиту прав народа Арцаха как на уровне своих государств, так и на общеевропейком уровне.

В ходе конференции была обсуждена послевоенная гуманитарная ситуация, а также проблемы и угрозы с которыми сталкивается народ Арцаха.