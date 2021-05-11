Тигран Мукучян подробно рассказал об установке видеокамер на избирательных участках

ЕРЕВАН, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Ведутся работы по установке видеокамер в режиме реального времени как минимум на 1500 избирательных участках на время внеочередных парламентских выборов. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания ЦИК заявил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян, касаясь вопроса о том, будут ли на всех избирательных участках камеры, которые будут вести прямую трансляцию.

«На данном этапе работа ведется. Камеры устанавливаются во время выборов через организацию, выбранную правительством. Нам сообщили, что в настоящее время работы ведутся», - сказал Мукучян.

Он отметил, что во время предыдущих выборов камеры были установлены на 1500 избирательных участках из 2009, где проголосовало подавляющее большинство избирателей. Камеры отсутствовали только в отдаленных районах с очень небольшим количеством избирателей.

«На этот раз работа ведется таким образом, чтобы охватить 1500 избирательных участков», - сказал председатель ЦИК, добавив, что более подробная информация будет предоставлена, когда работа начнется.

Ссылаясь на наблюдение журналистов о том, что плакаты некоторых политических сил были вывешены еще до начала кампании, он сказал, что Избирательный кодекс предусматривает применение санкций только к субъектам, участвующим в Избирательном кодексе, а на данном этапе есть нет зарегистрированных кандидатов.

"После регистрации кандидатов начинается этап кампании, применяются правила кампании и начинается соответствующий контроль над агитационными плакатами. В Избирательном кодексе есть четкие положения в этом отношении: в течение этого периода, если есть агитационные плакаты, которые не размещены в местах, разрешенных законом, или размещены с нарушением закона, не содержат необходимого количества экземпляров, типографию и другие заметки будут удалены. На данный момент у избирательной комиссии нет функции. Не исключено даже, что субъект с плакатом даже не будет баллотироваться и не будет зарегистрирован», - сказал Мукучян.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Вечером 10 мая президент РА Армен Саргсян уже подписал указ о назначении досрочных выборов в Национальное Собрание 20 июня. Избирательная кампания стартует 7 июня и продлится до 18 июня.