Предвыборная кампания стартует 7 июня и продлится до 18 июня

ЕРЕВАН, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Предвыборная кампания по досрочным парламентским выборам в Армении начнется 7 июня и продлится до 24:00 18 июня. Как сообщает «Арменпресс», соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии 11 мая.

Проект об утверждении расписания основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Национальное Собрание РА, которые состоятся 20 июня 2021 года, представил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

«Период предвыборной кампании начнется с 7 июня 2021 года по 18 июня в 24:00. Крайний срок подачи заявлений о самоотводе кандидатов, партий или партий-членов блока – 10 июня в 18:00», - сказал Мукучян.

Формирование избирательных участков состоится до 26 мая 2021 года. Партии, блок партий подадут документы для регистрации в ЦИК не позднее, чем за 25 дней до дня голосования до 18:00, то есть до мая. 26 января 2021г. В 18:00.

Крайний срок регистрации избирательных списков партий и объединений партий – с 26 мая по 30 мая 2021 года. Списки избирателей будут вывешены на видном месте на избирательных участках 31 мая.