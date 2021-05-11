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Арсен Захарян приглашен в сборную России по футболу

Арсен Захарян приглашен в сборную России по футболу

Футболист московского “Динамо” Арсен Захарян приглашен в сборную России.

Как передает «Арменпресс», главный тренер сборной России Станислав Черчесов выбрал футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы, который состоится с 11-го июня по 11-е июля.

В текущем сезоне 17-летний футболист в составе клуба принял участие в 11-и матчах, забил 2 гола и подал 3 результативные передачи.


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