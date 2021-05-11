В банках Арцаха выросли показатели вкладов

По состоянию на 1 мая привлеченные депозиты арцахских банков, филиалов, организаций и физических лиц составили 133 миллиарда 536,4 миллиона драмов, вместо 128 млрд 987 млн драмов на 1 мая 2020 г. (показатель по сравнению с предыдущим годом увеличился на 3,5%, на 4,3% с предыдущим месяцем (124 млрд 76,8 млн драмов), а в сравнении с февралем-мартом - на 10,3%). Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Национальная статистическая служба Арцаха.

По оперативным данным коммерческих банков (филиалов), действующих в Арцахе, в мае текущего года ставки по срочным депозитам выросли на 6,5% по сравнению с февралем, на 5,7% по сравнению с мартом и на 0,1% по сравнению с апрелем. Депозиты до востребования также выросли, увеличившись на 37,5% по сравнению с предыдущим годом, на 31,2% по сравнению с мартом этого года, на 34,3% по сравнению с февралем и на 24,6% по сравнению с апрелем.

По состоянию на 1 мая текущего года кредитные вложения действующих в Арцахе банков составили 121 млрд 331,3 млн драмов, против 204 млрд 122,7 драмов за аналогичный период прошлого года.

Согласно опубликованному бюллетеню, в мае этого года показатель кредитных вложений снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 37,7%, а в сравнении с апрелем 2021 году - на 0,6%. За отчетный период просроченные кредиты составили 2 млрд 284,5 млн драмов против 547,6 млн драмов за аналогичный период прошлого года и 170,8 млн драмов за предыдущий месяц.

Объем предоставленных банками кредитов на 1 мая составил 9 млрд 686,7 млн драмов, в апреле - 12 млрд 476,8 млн драм вместо 413,6 млн драмов на 1 мая 2020 года.

Согласно цифровым данным, объем выданных кредитов увеличился в 23,4 раза по сравнению с маем прошлого года.

Общий объем кредитов по состоянию на 1 мая текущего года составил 132 млрд 637,2 драма, против 205 млрд 83,9 млн драмов за аналогичный период прошлого года (показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 35,3%, а по сравнению с апрелем - на 6,5%).