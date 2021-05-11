Главное о COVID на 11 мая: Грузия назвала самые опасные регионы

Из 1 788 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 963 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

География остальных ковид-случаев выглядит так: в Аджарии – 127, Имерети – 178, Квемо Картли – 78, Шида Картли – 72, Гурии – 58, Самегрело - Земо Сванети – 131, Кахети – 79, Мцхета-Мтианети – 73, Самцхе-Джавахети – 16, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 13,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

На данный момент в Грузии 16 215 активных случаев, из них 4 296 нуждаются в стационарном лечении.

Состояние 890 пациентов тяжелое, 201 подключен к аппарату искусственного дыхания, 775 человек находятся в ковид-гостиницах, 11 144 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 65 человек, а в самоизоляции – 30 153.

Показатель положительности, по данным на 11 мая, составляет 5.76, за две недели – 6.07%, за семь дней – 6.35%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.