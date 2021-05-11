В Масисе в день Вознесения пройдет праздничное мероприятие

В преддверии праздника Вознесения 12 мая во дворе церкви Сурб Тадеос города Масис под открытым небом состоится большое мероприятие.

Как передает «Арменпресс», выступят этнографический ансамбль “Акунк” Государственной филармонии Армении и Государственный ансамбль гусанской и народной песни Армении.

В 17: 00 состоится богослужение, в 18:00 начнется концерт.

Мероприятие организовано Государственной филармонией Армении.

Праздник Вознесения в Армении отмечается в четверг 13 мая, ровно через сорок дней после Пасхи. Название праздника и день его празднования церковный календарь объясняет сказанием из Евангелия, согласно которому Христос после Воскресения сорок дней еще пребывал на земле, и лишь затем он вознесся.