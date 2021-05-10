Мы всегда действовали в соответствии с нашими декларированными ценностями: ответ Пашиняна Марукяну

Исполняющий обязанности премьер-министра, кандидат на пост премьер-министра Никол Пашинян заявил, что их власть всегда следовала заявленным ценностям. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на внеочередном заседании парламента, отвечая на замечание лидера фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна о том, что нынешняя власть отступила от тех принципов, которые были при создании оппозиционного блока «Выход».

«В предвыборном списке блока «Выход» был 20% равный подоходный налог, одним из важнейших положений был переход на пропорциональную избирательную систему. Мы не всегда действовали по нашим политическим интересам, но мы всегда действовали в соответствии с нашими декларированными ценностями», - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра напомнил, что до революции они обещали не проводить вендетту, и вендетты не было.

В заключительном слове Никол Пашинян также поблагодарил фракцию «Мой шаг» Национального Собрания от имени народа Республики Армения.