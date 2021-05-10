И.о. главы МИД Армении и генсек ООН обсудили гуманитарную ситуацию в Арцахе

Состоялся телефонный разговор исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники высоко оценили эффективное сотрудничество, налаженное между Арменией и различными специализированными агентствами ООН.

Одной из ключевых тем разговора стали шаги, предпринятые для облегчения гуманитарной, социально-экономической ситуации, сложившейся в Арцахе в связи с недавними событиями в зоне нагорно-карабахского конфликта. Представив проделанную Арменией с соответствующими агентствами ООН во время и после азербайджанской агрессии против Арцаха работу по обеспечению бесперебойного гуманитарного доступа в Арцах, и.о. министра подчеркнул, что Азербайджан продолжает политику политизации доступа к гуманитарной помощи и подрыва усилий международного сообщества.

В контексте требующих неотложного решения гуманитарных вопросов и.о. министра иностранных дел Айвазян подчеркнул актуальность репатриации армянских военнопленных и мирных жителей, находящихся в заложниках у Азербайджана.

И.о. министра Айвазян и генсек ООН Гутерриш также коснулись необходимости внедрения эффективных международных механизмов в направлении защиты и сохранения историко-культурного и религиозного наследия в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел счел неприемлемым поведение азербайджанской стороны по блокированию осуществления международной экспертной миссии на культурных объектах, находящихся под угрозой.

В ходе телефонного разговора и.о. министра Айвазян подчеркнул важность возобновления нагорно-карабахского мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте Ара Айвазян также подчеркнул роль сопредседательства в преодолении последствий войны.