Путин пригласил президента Киргизии на переговоры в РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник переговорил по телефону с лидером Киргизии Садыром Жапаровым, он предложил коллеге посетить РФ, Жапаров отказываться от этого не стал, сообщает сайт Кремля.

"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули особую значимость этой даты для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла", – говорится в сообщении.

Более того, Путин, опираясь на состоявшиеся недавно в Москве переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, высоко оценил достигнутые между Бишкеком и Душанбе договоренности "по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами",сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Подтверждена готовность российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки", – подчеркивается на сайте.

Российский лидер пригласил Жапарова посетить нашу страну с рабочим визитом. Приглашение было принято, резюмируется в сообщении.