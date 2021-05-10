Генрих Мхитарян в символической команде тура

13:39, 10 Մայիս, 2021

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в составе символической команды 35-го тура чемпионата Италии.

Как передает «Арменпресс», в состав символической команды “WhoScored” вошли 4 футболиста, в том числе и Мхитарян.

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в матче “Ромы” с “Кротоне” стал автором гола и двух голевых передач. В 35-м туре чемпионата Италии по футболу “Рома” дома приняла “Кротоне”. В первом тайме голов не был, во втором тайме “волки” в ворота “Кротоне” забили 5 безответных мячей. Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе “Ромы”, отыграл весь матч, стал автором двух голевых передач и на 78-й минуте отличился взятием ворот.

После этой победы “Рома” в турнирной таблице Серии “А” улучшила позицию на одну строку и сейчас занимает 7-е место.