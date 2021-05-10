Мероприятия Последнего звонка состоятся: МНОКС отправило школам циркуляр

Мероприятия Последнего звонка для выпускников общеобразовательных школ состоятся, однако Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения призывает провести их при соблюдении все противоэпидемических правил.

Подробности на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» представила исполняющая обязанности заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

“Учитывая эпидемиологическую ситуацию, призываем попытаться организовать мероприятия на открытом воздухе, если, конечно, такая возможность в школе имеется, по возможности ограничить число участников и соблюдать противоэпидемические правила”.

И. о. замминистра отметила, что политика министерства в последние годы - воздержание от излишней роскоши. Жанна Андреасян сообщила, что школы циркуляром предупреждены, чтобы не было сбора средств для мероприятия Последнего звонка.

“Мы уже получали сигналы, связанные с этим процессом. Еще раз призываю избегать сбора средств. Думаю, когда мы говорим о переосмыслении учебного процесса, важно понять, что не суммы определяют этот процесс”, - сказала Жанна Андреасян.