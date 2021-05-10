По состоянию на 11:00 10 мая в Армении подтверждено 83 новых случая COVID-19, 622 заболевших вылечились, есть 15 летальных исходов.

За последние сутки проведено 1 790 тестов. Малое количество тестов обусловлено выходными днями. Всего проведено 1 016 681 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 219 353 случаев COVID-19, 205 200 из которых вылечились, есть 4 249 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 863 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 041.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.