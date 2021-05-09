У РПА и партии «Айреник» есть идеологические  общности  Шармазанов - о формировании блока

Республиканская партия и партия «Айреник» имеют идеологически общие черты, являются защитниками национальных ценностей.

Как передает Арменпресс, об этом 9 мая в беседе с журналистами заявил член Республиканской партии, бывший вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, имея в виду формирование блока "РПА-Айреник".

«Мы считаем, что блок "РПА-Айреник" может эффективно работать на национально-консервативном поприще. У нас также есть идеологически общие черты, обе стороны являются сторонниками национальных ценностей, они выступают за проармянское решение арцахского вопроса: сильная церковь, сильное централизованное государство, сильные традиционные национальные ценности», - сказал Шармазанов.

Он напомнил, что партия «Айреник» уже полтора года входит во все оппозиционные группы. Шармазанов отметил, что сегодня, по крайней мере, в национальном оппозиционном поле Армении он не знает ни одну политическую силу, которая не сотрудничала бы с партией «Айреник» во главе с Артуром Ванецяном.

Ранее стало известно, что Республиканская партия будет баллотироваться на предстоящих внеочередных парламентских выборах вместе с партией «Айреник». Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.