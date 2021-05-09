С сегодняшнего дня мы должны встать на ноги. Марукян уверен, что будут новые победы

Лидер фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания РА Эдмон Марукян уверен, что еще будут новые победы, ждя чего считает необходимым подчеркивает консолидацию армян, разбросанных по миру.

Как передает Арменпресс, такое мнение Марукян выразил в беседе с журналистами в парке Победы.

«Этот день отмечен как Тройной праздник, то есть день Победы, 9 Мая, когда наши предки победили фашизм, 9 Мая - день освобождения Шуши, 9 Мая - день основания Армия обороны Арцаха. Каждую победу нужно капитализировать, то есть победа должна быть превращена в сильное государство. Вызов, брошенный нам в 2020 году, показал, что мы в свое время не капитализировали победу», - сказал Марукян.

Он отметил, что в этот день в этом году люди поздравляют друг друга, но нет настроения, все сломлены. «И в этом смысле я хочу сказать следующее: с сегодняшнего дня мы должны встать на ноги, потому что то, что было 1: 0, стало «1: 1», но может стать «2: 1», «3: 1» в нашу пользу, если мы сможем построить сильное государство. И мы можем построить сильное государство, мы - нация с населением 10 миллионов человек», - сказал лидер партии.

Он подчеркнул, что Армянская армия воевала сильнейшим образом, боролась насмерть, такой войны в регионе не было на протяжении десятилетий. «Мы доказали, что мы боевая нация, мы доказали, что можем сражаться до конца. Есть вещи, которыми можно по-прежнему гордиться и на этой основе развиваться, не отчаиваться, не думать, что все потеряно», - сказал он.

Марукян уверен, что будут новые победы, поэтому консолидация важна. «Мы должны превратить Армению в страну 10 миллионов армян», - сказал он, добавив, что армянский народ извлечет уроки из того, что с ним произошло, встанет на ноги и будет двигаться вперед.

На вопрос, отмечается ли сегодня Тройной праздник, Марукян ответил. «Да, мы празднуем Тройной праздник, потому что мы наконец освободили Шуши, теперь они захватили Шуши, но Тройной праздник – это про освобождение, он про тот факта, что мы смогли освободить его, что мы можем его освободить и очередной раз. Тройной праздник не закончился. Мы должны сказать нашему народу, что Тройной праздник не закончился».